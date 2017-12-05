В Минобороны рассказали о смертности солдат за последние пять лет

В издании говорится, что в октябре 2017 года страховая компания "Согаз" выиграла тендер на страхование военнослужащих Вооруженных сил России в 2018-2019 гг. стоимостью 11,2 млрд руб. В дополнении к конкурсу были опубликованы документы, в которых есть о погибших за последние годы военных. Согласно этим данным, в 2012 г. умерло 630 военнослужащих Минобороны, в 2013 г. — 596, в 2014 г. — 790, в 2015 г. — 626.

В Минобороны отметили, что число страховых случаев за последние пять лет имеет устойчивую тенденцию к снижению. Кроме того, отмечается, что объем средств, предусмотренных на выплаты по страховым случаям, практически не меняется, а его увеличение обусловлено инфляцией, пишут РИА "Новости".

По всем страховым случаям выплаты производятся своевременно и в полном объеме, заверили в министерстве. "Кроме того, количество страховых случаев учитывает лиц, с момента увольнения которых с военной службы прошел год", — добавили в Минобороны.