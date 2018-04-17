В Минстрое запретили замуровывать кошек в подвалах

16 апреля Минстрой РФ заявил об обязательном сохранении продухов — специальных отверстий для циркуляции воздуха — в фундаментах многоквартирных домов, сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис.
"Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление чиновника.
Зоозащитники неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы, пишет "РГ". Дело в том, что это приводит к массовой гибели животных. Они или оказываются замурованными в подвальных помещениях, или не могут туда попасть зимой или спасаясь от какой-либо опасности.
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