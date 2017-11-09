В Минтруде рассказали, когда в России появятся электронные трудовые книжки

Россия перейдет на электронные трудовые книжки в январе 2019 или 2020 года. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова, сообщают "Известия".
По ее словам, Минтруд направил в федеральные министерства и ведомства концепцию перехода на электронные трудовые книжки.
Формально ответ должен быть получен через месяц, но Ельцова отметила, что инспекциям может потребоваться больше времени для изучения документа.
"Все будут смотреть, давать предложения, потому что это очень большой пакет, затрагивает слишком много норм, которые за это время накопились", — приводит ТАСС слова Ельцовой.
Замминистра рассказала, что вопрос об электронных трудовых книжках требует согласия и готовности всех заинтересованных сторон, сообщает "Федеральное агентство новостей".
Владимир Путин 14 июля заявил, что переход на электронный документооборот в России будет осуществляться постепенно. Он отметил, что на электронные трудовые книжки страна перейдет тогда, когда все граждане будут к этому готовы.
Вице-премьер Ольга Голодец в июне говорила, что электронные трудовые книжки в России появятся уже в 2018 году.
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