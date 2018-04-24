В московском суде адвокат съел материалы дела

Сегодня, 18:25.
Происшествия

Адвоката, съевшего материалы дела в столичном мировом суде, оштрафовали на 50 тысяч рублей и отправили лечиться от наркомании. Такое решение внес Кунцевский суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Суд.
Суд. Фото: открытые источники (CC0).

Защитник Максим Бушин пришел в мировой суд, попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы, а затем съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.

Дело адвоката рассмотрели в особом порядке — подсудимый полностью признал вину, пишет bfm.ru.

Суд признал Максима Бушина виновным по части 1 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия).

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