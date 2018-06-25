В Москве экстренно прооперировали актрису Анну Ардову

Сегодня, 13:34.
Жизнь

В Москве госпитализирована 49-летняя актриса Анна Ардова, сообщили в театре им. Маяковского.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница. Фото: СС0.

Уточняется, что госпитализация плановая. Однако СМИ сообщают, что Ардову прооперировали.

Анна Ардова — наследница актерской династии, при этом в ГИТИС поступила только с пятого раза.

Снималась в ситкоме "Одна за всех" на телеканале "Домашний", вела шоу "Форт Боярд" на "Первом канале".

В 2018 году она стала заслуженной артисткой России, пишет "Росбалт".

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