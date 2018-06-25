В Москве экстренно прооперировали актрису Анну Ардову

В Москве госпитализирована 49-летняя актриса Анна Ардова, сообщили в театре им. Маяковского.
Уточняется, что госпитализация плановая. Однако СМИ сообщают, что Ардову прооперировали.
Актриса Анна Ардова экстренно прооперирована в Москве:https://t.co/YeYDLVGMbM pic.twitter.com/uXYEPjT9Te— IZ.RU (@izvestia_ru) 22 июня 2018 г.
Анна Ардова — наследница актерской династии, при этом в ГИТИС поступила только с пятого раза.
Снималась в ситкоме "Одна за всех" на телеканале "Домашний", вела шоу "Форт Боярд" на "Первом канале".
В 2018 году она стала заслуженной артисткой России, пишет "Росбалт".
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