На Алтае мужчина украл деньги, чтобы купить цветы бывшей жене

По версии следствия, обвиняемый в октябре прошлого года украл больше 30 тысяч рублей. После этого 11 тысяч он потратил на цветы для бывшей жены.

Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.

Напомним, недавно на Алтае мужчина украл из машины одежду на 80 тысяч рублей и раздал знакомым.