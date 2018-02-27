На Алтае мужчина украл деньги, чтобы купить цветы бывшей жене

В Новоалтайске ранее судимый мужчина украл деньги и потратил их часть на подарок для бывшей супруги, сообщает прокуратура Алтайского края.
По версии следствия, обвиняемый в октябре прошлого года украл больше 30 тысяч рублей. После этого 11 тысяч он потратил на цветы для бывшей жены.
Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.
Напомним, недавно на Алтае мужчина украл из машины одежду на 80 тысяч рублей и раздал знакомым.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.