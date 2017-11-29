В Новокузнецке ревнивый житель Алтайского края задушил ребенка и пытался покончить с собой

Житель Алтайского края приехал в Новокузнецк и стал жить с женщиной, у которой было двое маленьких детей. Мужчине не понравилось, что навещать сыновей приходил родной отец. Сожительница настояла на том, что общение детей с бывшем мужем прекращать нельзя.

Обвиняемый обиделся и решил отомстить. Мужчина задушил двухлетнего ребенка 12 июня. Потом он сел в автомобиль, стоящий в гараже, завел двигатель и стал дышать выхлопными газами.

Ребенка увидела мать. Она вызвала скорую помощь, вытолкнула обвиняемого из автомобиля. Медики не смогли спасти маленького мальчика, но откачали мужчину.

Следователи доказали вину обвиняемого. Он во всем признался и раскаялся.