"У России два врага - Telegram и курага". В крупных городах России прошла монстрация

Ежегодная акция "Монстрация" прошла в Новосибирске 15-й раз. Молодежное шествие с абсурдными лозунгами было, как обычно, шумным и веселым. "Страдаем фигней в двух поколениях", "У России два врага — Телеграм и курага", "Свобода, равенство, панибратство"... В общем, участники креативили, как могли. Шествие прошло под присмотром полиции.

Монстрация в Новосибирске. 1 мая 2018 года. Фото из архива редакции. Монстрация в Новосибирске. 1 мая 2018 года. Фото из архива редакции. Монстрация в Новосибирске. 1 мая 2018 года. Фото из архива редакции. Монстрация в Новосибирске. 1 мая 2018 года. Фото из архива редакции. Монстрация в Новосибирске. 1 мая 2018 года. Фото из архива редакции. Монстрация в Новосибирске. 1 мая 2018 года. Фото из архива редакции. Монстрация в Новосибирске. 1 мая 2018 года. Фото из архива редакции. Монстрация в Новосибирске. 1 мая 2018 года. Фото из архива редакции. Монстрация в Новосибирске. 1 мая 2018 года. Фото из архива редакции. Монстрация в Новосибирске. 1 мая 2018 года. Фото из архива редакции. Монстрация в Новосибирске. 1 мая 2018 года. Фото из архива редакции. Монстрация в Новосибирске. 1 мая 2018 года. Фото из архива редакции. Монстрация в Новосибирске. 1 мая 2018 года. Фото из архива редакции. Шествие "монстрантов" в Новосибирске началось в 12 часов от Дома офицеров, после чего они двинулись по Красному проспекту с главной площади, на которой они слушали музыку, пели, танцевали и ходили кругами. Лозунг новосибирского шествия в этом году — "Севернее Кореи". Судя по всему, прошла "монстрация" весело. "А мы просто получили заряд позитива", - написала одна из "монстранток". В этом году свою "Монстрацию" провели и в других городах, включая Москву (правда, в соцсетях пишут, что в столице мэрия не согласовала это шествие как отдельную колонну), Тулу, Тверь, Хабаровск, Нижний Новгород, Томск. И в разных городах главный лозунг был своим. Например, в Красноярске впереди шествия несли плакат: "Этот лозунг не стоит бумаги, на которой он написан". Организатор акции новосибирец Артем Лоскутов (он называет себя монстратье) сказал "Эху Москвы", что "Монстрация" сейчас живет своей жизнью. А на их плакаты могут обидеться только те, кто хочет обидеться. Вообще же, "Монстрация" проходит в Новосибирске с 2004 года. В апреле 2011 года Лоскутов получил за "Монстрацию" премию в области современного искусства "Инновация", организатором которой является Государственный центр современного искусства. Акция, которую ранее местные власти неоднократно пытались пресечь, победила в номинации "Региональный проект". Прежние лозунги "Монстрации" стали уже классикой: "Крокодил, крокодю и буду крокодить!". "Ну что вы несёте?!". "Новосибирск — столица космоса".