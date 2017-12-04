В Новосибирске убили 28-летнего мужчину из-за Porsche Panamera

1 декабря 28-летний Григорий Мозговой на своем автомобиле Porsche Panamera пропал в Новосибирске и на связь с близкими лицами не выходил. Спустя несколько дней его тело нашли за городом.
В правоохранительных органах сообщили, что в ночь на 4 декабря тело пропавшего обнаружено в Мошковском районе Новосибирской области с признаками насильственной смерти. Его машина найдена в Новосибирске.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен круг общения потерпевшего. В их числе оказались двое мужчин в возрасте 30 и 32 лет, ранее не попадавшие в поле зрения правоохранительных органов, говорится в сообщении областного главка МВД. Полицейские разыскали подозреваемых в совершении преступления и доставили их к следователю СКР.
Фигуранты дела задержаны, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, говорится в сообщении СКР по Новосибирской области.
В розыске новосибирца помимо сотрудников полиции принимали участие волонтеры.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.