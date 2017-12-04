В Новосибирске убили 28-летнего мужчину из-за Porsche Panamera

Сегодня, 13:30.
Происшествия

1 декабря 28-летний Григорий Мозговой на своем автомобиле Porsche Panamera пропал в Новосибирске и на связь с близкими лицами не выходил. Спустя несколько дней его тело нашли за городом.

Григорий Мозговой.
Григорий Мозговой. Фото: vk.com.

В правоохранительных органах сообщили, что в ночь на 4 декабря тело пропавшего обнаружено в Мошковском районе Новосибирской области с признаками насильственной смерти. Его машина найдена в Новосибирске.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен круг общения потерпевшего. В их числе оказались двое мужчин в возрасте 30 и 32 лет, ранее не попадавшие в поле зрения правоохранительных органов, говорится в сообщении областного главка МВД. Полицейские разыскали подозреваемых в совершении преступления и доставили их к следователю СКР.

Фигуранты дела задержаны, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, говорится в сообщении СКР по Новосибирской области. 

В розыске новосибирца помимо сотрудников полиции принимали участие волонтеры.

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