В Новосибирской области задержали алтайского угонщика-"гастролера"

25 апреля в Краснообске поймали 45-летнего жителя Алтайского края. Он пытался похитить внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
В 3 часа ночи угонщик проник в салон внедорожника. В этот момент его задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.
Позже полицейские обнаружили и изъяли у задержанного инструменты для совершения автокраж и комплект государственных регистрационных знаков на машину.
Подозреваемым ранее уже отбывал уголовное наказание за кражу, мошенничество и подделку идентификационного номера автомобиля.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Покушение на кражу в особо крупном размере". Угонщика взяли под стражу. Проводится расследование.