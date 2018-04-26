В Новосибирской области задержали алтайского угонщика-"гастролера"

Сегодня, 08:54.
Происшествия

25 апреля в Краснообске поймали 45-летнего жителя Алтайского края. Он пытался похитить внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем. Фото: СС0.

В 3 часа ночи угонщик проник в салон внедорожника. В этот момент его задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Позже полицейские обнаружили и изъяли у задержанного инструменты для совершения автокраж и комплект государственных регистрационных знаков на машину.

Подозреваемым ранее уже отбывал уголовное наказание за кражу, мошенничество и подделку идентификационного номера автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Покушение на кражу в особо крупном размере". Угонщика взяли под стражу. Проводится расследование.

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