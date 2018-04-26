В Новосибирской области задержали алтайского угонщика-"гастролера"

В 3 часа ночи угонщик проник в салон внедорожника. В этот момент его задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Позже полицейские обнаружили и изъяли у задержанного инструменты для совершения автокраж и комплект государственных регистрационных знаков на машину.

Подозреваемым ранее уже отбывал уголовное наказание за кражу, мошенничество и подделку идентификационного номера автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Покушение на кражу в особо крупном размере". Угонщика взяли под стражу. Проводится расследование.