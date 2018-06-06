В новой серии "Простоквашино" всё как на Алтае: из-за постоянных дождей проблемы у аграриев

Авторы мультфильма рассказывают, что в новом эпизоде "Сезон дождей" будет показано, как в Простоквашино беспрестанно идут осадки. Такая погода сказывается на настроении коров, которые отказываются давать молоко. Шарику и Матроскину приходится веселить буренок. А тем временем Дядя Федор занят решением школьных уроков.

Напомним, что эксклюзивная премьера продолжения знаменитого мультсериала состоялась в начале апреля в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал.

В новых сериях пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, почтальона Печкина — актер Иван Охлобыстин, маму Дяди Федора — актриса Юлия Меньшова. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин говорит голосом Антона Табакова.

Кстати, в Алтайском крае 6 июня из-за ситуации с посевной объявлен режим ЧС. Это связано с тем, поздняя весна, холода и затяжные дожди помешали алтайским аграриям отсеяться в срок.