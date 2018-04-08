В Общественной палате призвали Козловского следить за словами

"Я считаю, что каждый публичный человек должен быть очень осторожен в своих суждениях и комментариях, потому что можно в одну секунду превратиться в изгоя. Невозможно понять, что там было у человека в душе. Творческие люди, когда их начинают критиковать — это болезненный момент для них на самом деле, но надо все-таки стоически воспринимать. Сколько зрителей, столько и мнений, невозможно, чтобы все было на ура, всегда будет критика. Но публичный человек всегда должен следить за своими словами", — сказал Денис Кирис.

Ранее сообщалось, что актер, режиссер и продюсер Данила Козловский в интервью порталу Sports.ru в резкой форме высказался о россиянах после того, как трейлер его фильма "Тренер" раскритиковали в сети. "В России сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: "Ну что у вас за жизнь-то такая , что в вас столько злобы". И главное, какие все смелые". Актер подчеркнул, что когда он показал им рекламный ролик европейцам и американцам они "округляли глаза" и хвалили его. Эти слова вызвали широкий общественный резонанс.