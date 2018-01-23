В Петербурге дерзкую блондинку выгнали из полиции за пьяный дебош

Начальство решило, что девушка совершила проступок, порочащий честь сотрудника органов МВД. Помощник оперативного дежурного УМВД России по Фрунзенскому району Петербурга стала известной после бурной ночи в одном из ресторанов города на вечеринке в честь Хеллоуина.

На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором пьяная 31-летняя Белова размахивает своим служебным удостоверением и отказывается покидать заведение, сообщает "Экспресс-газета".

В ролике сотрудники ресторана сообщают девушке, что на нее поступают жалобы, и что она нарушает правила. В ответ она демонстрирует документы и несколько раз предлагает вызвать полицию, пишет ura.ru.

Сразу после появления видеоролика женщине предложили заявление об уходе по собственному желанию, на что она ответила отказом. Через два с половиной месяца сотрудницу полиции уволили по статье.