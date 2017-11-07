В Петербурге рэпера Гнойного семь человек избили перед концертом

По словам директора артиста, сопровождавших Машнова людей оттеснили и стали избивать Гнойного. При этом нападавшие заявили, что тот должен ответить за свое творчество.

Артист не стал отменять выступление. На концерт он пришел в маске, скрывая побои, сообщает РИА "Новости".

По словам директора Гнойного Станислава Куницына, рэперу разбили нос.

Сразу после нападения на Гнойного в культурной столице его фанаты начали писать в соцсети Oxxxymiron. Они считают, что "отвечать за слова" заставлял именно оппонент рэпера по громкому баттлу. "Зачем Гнойного (избил)?", - спрашивает один из подписчиков Oxxxymiron, передает News-r.ru.

Напомним, что в Барнауле Гнойный должен выступить 17 ноября.