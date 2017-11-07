В Петербурге рэпера Гнойного семь человек избили перед концертом

Вечером 6 ноября в Питере семь человек избили на улице на Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС или МС Гнойный. Нападение произошло возле гостинцы "Санкт-Петербург", когда Гнойный направлялся на концерт в клубе "Аврора", пишет 78.ru.
По словам директора артиста, сопровождавших Машнова людей оттеснили и стали избивать Гнойного. При этом нападавшие заявили, что тот должен ответить за свое творчество.
Артист не стал отменять выступление. На концерт он пришел в маске, скрывая побои, сообщает РИА "Новости".
По словам директора Гнойного Станислава Куницына, рэперу разбили нос.
Сразу после нападения на Гнойного в культурной столице его фанаты начали писать в соцсети Oxxxymiron. Они считают, что "отвечать за слова" заставлял именно оппонент рэпера по громкому баттлу. "Зачем Гнойного (избил)?", - спрашивает один из подписчиков Oxxxymiron, передает News-r.ru.
Напомним, что в Барнауле Гнойный должен выступить 17 ноября.
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