В Подмосковье суд выселяет собаку из квартиры

Хозяева предложили соседям забирать на ночь собаку к себе, чтобы Ной успокоился и не мешал никому спать. Такой поворот жителей дома не устроил, и они отказались.

Лай и вой риджбека создавал уровень шума, превышающий 30 децибел. Пожилой мужчина из соседней квартиры сообщил телеканалу РЕН ТВ, что из-за постоянного недосыпания и конфликта с владельцами пса он получил инфаркт.

После того, как недовольные обратились в суд в июле 2017 года, эту историю квалифицировали как мелкое хулиганство. Можайский городской суд постановил изъять его орудие, то есть собаку, у нерадивых хозяев. Одним словом, инстанция запретила держать Ноя в квартире.

Это решение правомерно, но не понятно, что хозяевам теперь делать с выселенным из дома животным.

Светлана Ильинская,

руководитель Центра правовой зоозащиты:

— Здесь, к сожалению, возникает такой вопрос, что нет в России приютов, которые обязаны принимать таких животных, которые по каким-то причинам лишились хозяев. Суд должен был вынести одновременно в своем решении такое распоряжение, чтобы собаке, в случае если владелец не найдет куда ее пристроить, был предоставлен приют. Если такого уточнения нет, то это, конечно, неправильно, потому что одно дело имущество, но у нас по 137-й статье Гражданского кодекса РФ животное — это имущество, с которым надо обращаться гуманно.

Так как каждый человек сам несет ответственность за свое имущество, суд не обязан определять новое местожительство животного, парирует адвокат и зоозащитник Марианна Комаровская: "Если они оставят собаку и, например, собака перестанет лаять, то, я думаю, здесь ничего не будет. Если собака продолжит лаять, придут приставы и просто эту собаку оттуда насильно изымут".

А вот куда дальше "пристроят" псину — непонятно. "Здесь практики нет, понимаете? Есть правило отлова, например, бездомных животных: при отлове животное помещается во временный приют, где содержатся 30 дней. То есть, по-хорошему, животному либо нужно найти в этот срок хозяина, либо оно подлежит усыплению, — продолжает зоозащитница. — За неисполнение решения суда вообще предусмотрена уголовная ответственность. Срок им, конечно, никто не даст, сам факт осуждения будет. То есть человек будет судим".

Вариант-альтернатива в данном случае — хирургическое вмешательство на голосовых связках. После такой операции собака лает, что называется, шепотом. "Такая операция делается только в исключительных случаях. Если громкий лай, проблемы бытовые, соседи жалуются. Но прежде к зоопсихологу — и с владельцами, и с питомцем", — сказал ветеринар Андрей Пашкевич в беседе с РЕН ТВ. Канал также отмечает: по мнению ветеринаров, самый гуманный способ — проводить больше времени со своим питомцем.

Соседи по многоквартирному дому, которые добились выселения Ноя, также требовали 10 тысяч рублей за моральный ущерб, и даже принесли в суд справки из поликлиники. Однако суд им отказал.