В правительстве рассказали, когда по всей России заработает система tax free

Система tax free, которая позволяет иностранным туристам возвращать НДС, может заработать в полную силу в России с октября 2018 года. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов, пишет РБК.
Сейчас этот механизм заработает в пилотных регионах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
"Он будет действовать для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", — заявил Дмитрий Медведев.
По словам Шувалова, tax free может заработать в полную силу в России с октября 2018 года. Это произойдет "если данная схема не выявит каких-то узких мест, и будет подтверждено Федеральной налоговой службой, что все механизмы четки, что нет никаких дыр, чтобы создавать возможность для неналогового потребления товаров в России".
По словам Медведева, если "дыры обнаружатся", то их можно "залатать", а tax free сохранить, "потому что им пользуются во всем мире". "Это создает дополнительные стимулы для развития туристического бизнеса", — сказал премьер. В правительстве должны убедиться в том, что "нет никаких возможностей для нелегального бизнеса".
Напомним, в конце ноября 2017 года президент Владимир Путин одобрил введение системы tax free в России.
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