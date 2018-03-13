В режиме гражданской активности. Провокации не повлияли на ход кампании в Алтайском крае

По привычным лекалам

Большинство кандидатов и их команды шли по проторенному и вполне предсказуемому руслу. Власть выступала за сильного лидера и сильную Россию. Оппозиция, в зависимости от своей партийной окраски, предлагала или вернуться к социализму, или, как в девяностые годы, вновь начать дружить с Америкой и НАТО.

Но большого впечатления спичи и акции противников власти на алтайскую общественность и на экспертов не произвели. Так, авторитетный фонд "Петербургская политика" на основании исследования хода кампании в разных регионах составил рейтинг активности власти и ее оппонентов. Оппозиционную активность в Алтайском крае аналитики оценили только в 4 балла (по 10-балльной шкале). Это один из самых низких показателей в Сибирском федеральном округе. При этом активность сторонников действующего президента РФ в ходе кампании оценена авторами рейтинга на 7 баллов.

Во время дебатов в региональных СМИ федеральная повестка часто "приземляется" на краевую специфику. Оживленные дискуссии идут о перспективах алтайской экономики, развитии туризма и перепрофилировании моногородов. Темы эти заявляют и поддерживают, прежде всего, доверенные лица Владимира Путина. Их оппоненты предпочитают, в основном, рассуждать на глобальные темы. Что, наверное, тоже небезынтересно отдельным избирателям.

Бури в стакане воды

В целом, жестких клинчей на этой кампании пока не наблюдалось. Да, были словесные дуэли на дебатах, однако до водных процедур, которые мы наблюдали в эфире телеканала "Россия", дело не дошло. Произошел только один скандальчик, который слегка заинтересовал общественность.

В феврале на заседании бюро совета алтайского отделения партии "Справедливая Россия" было принято решение об исключении нескольких руководителей районных ячеек, нарушивших устав и дисциплину. Как известно, "справедливороссы" на этих выборах решили поддержать Владимира Путина. Лидер "СР" Сергей Миронов подчеркивал, что для его партии важен независимый статус действующего президента. А вот отступники из нескольких муниципалитетов края решили идти своим путем, выступив за другого кандидата. За что и были с позором изгнаны из рядов "Справедливой России".

Случилась еще одна виртуальная буря в стакане воды, которая стала на Алтае этакой скрытой интригой выборов – 2018. Ее затеяли противники нынешней краевой власти. На протяжении всей президентской кампании с их подачи в интернете появлялись заказные статьи о губернаторе Александре Карлине и его окружении. Компромат, правда, был изрядно "протухшим", и большого интереса не вызвал даже у политически озабоченной публики. Цель "вбросов" была очевидной – воспользоваться президентскими выборами, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в Алтайском крае. За ней должны были последовать жесткие меры кремлевских кураторов против руководства региона, вплоть до смены губернатора.

В СМИ появлялась информация, что за этой кампанией стоял сын фармацевтической королевы Алтая, депутат Госдумы Александр Прокопьев. Эксперты полагают, что провалившаяся информационная спецоперация может обернуться неприятностями для самого ее организатора: президентская кампания – не лучшее время для сведения местечковых счетов.

Квесты, селфи, наблюдатели…

Конечно, президентская кампания для многих из 1 860 508 жителей края, имеющих права голоса, в основном, идет на федеральных телеканалах. Но в этом году появились и новые грани, существенно отличающие нынешние выборы от предшественников. Так, 18 марта во многих населенных пунктах Алтая пройдут опросы по благоустройству территорий. Наверняка для многих жителей края этот опрос станет дополнительным стимулом включить режим гражданской активности в ближайшее воскресенье.

Как никогда в этой избирательной кампании заметна алтайская молодежь. Состоялся Кубок молодого избирателя по КВН, рок-концерт, стендап-шоу на "выборную" тематику. В день выборов будет запущено несколько квестов и флэшмобов. ИД "Регион" (телеканал "Катунь 24") придумал проект #фотовыборы22 – конкурс селфи на избирательных участках, сделанных 18 марта. Призы, среди которых есть и так любимые молодежью айфоны, будут разыграны во всех 69 городах и районах края.

Серьезное внимание уделено созданию линии обороны против фальсификаций. Несколько тысяч наблюдателей будут работать в день выборов на всех избирательных участках. Это не только представители кандидатов и политических партий, но и нейтральные общественные активисты. Главным оператором здесь выступила Общественная палата края.

С февраля в крае работают представители Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Айжан Дуйсембаева (Республика Казахстан) и Кристоф Видеманн (Германия). Они останутся в Алтайском крае вплоть до подведения итогов выборов.

Практически исключены 18 марта человеческие ошибки. На избирательных участках будет вестись видеонаблюдение с прямой трансляцией в интернет. Повысить уровень прозрачности призваны КОИБы, а также технология QR-кодирования при изготовлении протоколов об итогах голосования. По словам председателя крайиизбиркома Ирины Акимовой, "сделан беспрецедентный шаг в сторону совершенствования демократической процедуры обеспечения максимальной открытости и прозрачности деятельности организаторов выборов".

Ставка на прозрачность выборов – это не просто причуда власти. Очевидно, что федеральное руководство не хочет давать зарубежным оппонентам ни малейшего повода усомниться в легитимности выборов-2018. Мы уже не раз видели, как в некоторых странах как раз после окончания избирательных кампаний начинались поддержанные США цветные революции. И предлогом для них были как раз якобы нарушения в ходе выборов.

В этом контексте, работу и крайиизбиркома, и регионального начальства будут оценивать не только количеству пришедших на избирательные участки жителей края, но и по чистоте процедуры. От этих показателей зависит благосклонность федерального центра к Алтайскому краю, в том числе и по поддержке важных для региона социально-экономических проектов. Хороший стимул побороться за лидерство в Сибири.

Источник: fedpress.ru