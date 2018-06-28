В России хотят отказаться от традиционных трудовых книжек

Правительство РФ готовит законопроект о внедрении электронных трудовых книжек. Его планируют внести в Госдуму в феврале 2019 года, пишет "Российская газета".
Электронные трудовые книжки могут начать замещать традиционные уже 2020 году. Какое-то время в обороте будут находиться "бумажные", чтобы соблюсти пожелания работающих граждан всех возрастов, подчеркнула замминистра труда и социальной защиты Любовь Ельцова.
Введение электронных трудовых книжек увеличит объем данных, которые ежемесячно предоставляет работодатель в Пенсионный фонд России. Все государственные органы смогут получать информацию из электронной трудовой книжки в режиме реального времени.
В настоящее время просчитывается стоимость нововведения для работодателей, а также другие нюансы.
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