В России хотят разрешить снимать деньги с карт на кассах магазинов

По данным источников издания, Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов и хочет запустить сервис во II квартале. Пока предполагается, что этим сервисом смогут воспользоваться только клиенты Сбербанка и только в торговых точках, которые обслуживает сам Сбербанк. Но, как отмечают "Ведомости", Сбербанк выпустил примерно половину карт и обслуживает более половины торговых точек в стране.

Возможность внедрения в России такой технологии изучает и платежная система Mastercard. Она уже провела тесты с несколькими банками, в том числе ВТБ и "Русский стандарт".

По данным "Ведомостей", технология Mastercard позволяет снимать наличные в кассе магазина только при совершении в нем покупки, тогда как Сбербанк считает предпочтительным вариант без привязки к оплате товара. По словам одного из собеседников издания, сумма наличных, которую можно будет снять таким образом, будет ограничена.

Возможность выдавать наличные через кассы магазинов позволит банкам сэкономить на банкоматах и наличных, которые не приносят доход, пишет "Интерфакс".