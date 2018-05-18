В России хотят штрафовать за злоупотребление правом на митинги

Штрафовать предлагают в том случае, если уведомление о проведении мероприятия подано, но без указания цели. Наказание предусмотрено и для тех, кто не сообщает в органы власти об отмене мероприятий или не соблюдает сроки, в которые это необходимо делать. Штраф для граждан будет составлять 5-25 тыс.рублей, для должностных лиц — 10-30 тыс. рублей, для юрлиц — 20-100 тыс.

Депутаты рассказали, что в последнее время участились случаи "недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий". В частности, уполномоченные органы принимают меры для обеспечения проведения мероприятия, а по факту оно не проводится. Например, охрана порядка и безопасности граждан предполагают "расходование бюджетных средств на доставку металлоискателей и металлодетекторов", оплату сотрудников органов внутренних дел и медиков.

Параллельно, в Госдуму вносят законопроект, по которому организатор публичного мероприятия обязан уведомить власти об отмене не позднее чем за один день.