В России могут изменить правила рыболовства

Вылов лосося на Дальнем Востоке в ближайшие годы необходимо удержать на уровне 200 — 250 тысяч тонн. Для этого планируют изменить правила рыболовства, цитируют РИА Новости Петра Савчука, заместителя главы Росрыболовства.
Сообщается, что лососевая путина этого года стала провальной сразу для нескольких регионов Дальнего Востока. В Сахалинской области выловили всего 29 тысяч тонн лосося вместо привычных 250 тысяч тонн. Всего по Дальнему Востоку добыто 204 тысячи тонн красной рыбы.
По словам Петра Савчука, депрессивный период по лососю коснется и Россию. "Чтобы не упасть до 35 тысяч тонн, как было в 1972 году, именно столько красной рыбы выловили тогда все регионы Дальнего Востока, нужны жесткие меры регулирования", — сказал он.
Петр Савчук добавил, что Росрыболовство в ближайшее время планирует изменить правила вылова рыбы. "Чтобы были четкие правила игры и пореже менялись", — сообщил Савчук, добавив, что на принятие документа понадобится шесть — восемь месяцев.
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