В России могут ограничить расчеты наличными

Сегодня, 15:43.
Экономика

В России могут ограничить максимальную сумму для расчета наличными, заявил глава "Русфинанс банка" Сергей Озеров.

Деньги. Карта.
Деньги. Карта. Фото: СС0.

Озеров напомнил, что в 2012 году Банк России и Минфин рассматривали возможность ограничения сумм по наличным расчетам. Тогда в Госдуму РФ внесли соответствующий законопроект. Максимальная сумма расчета наличными составила 600 тысяч рублей. Но проект не приняли в связи с экономическим кризисом.

"В странах Западной Европы, например, в Италии, если захочешь расплатиться наличными на сумму больше одной тысячи евро — откажут, нужно платить по безналу", — цитирует РИА Новости Озерова.

Внедрение в России такой практики — это вопрос времени, подчеркнул глава "Русфинанс банка".

В феврале 2017 года Министерство финансов рассматривало вопрос о запрете на покупку товаров стоимостью более двух миллионов рублей за наличные, пишет ura.ru. Однако позже бывший вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович опроверг эту информацию.По его мнению, действительно существует мировая практика по увеличению доли безналичных расчетов, однако эта тенденция должна развиваться естественным путем.

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