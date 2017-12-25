В России могут подешеветь устрицы, мидии и морская капуста

Моллюски и морская капуста могут существенно подешеветь в будущем году в результате снижения НДС на 8%. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленного Минсельхозом.
Документ фактически приравнивает моллюсков и морскую капусту к сельскохозяйственной продукции. Согласно проекту Минсельхоза, моллюски (устрицы, мидии и гребешки), а также водоросли (морская капуста), при реализации могут облагаться НДС по ставке 10% вместо 18%, пишут "Известия".
Снижение НДС поспособствует сокращению расходов производителей. А это может привести к росту производства, считают в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. Ежегодно в России добывают порядка 10–15 тыс. тонн моллюсков.
"Эта инициатива поможет в развитии производства пищевой продукции из морепродуктов. Речь идет в первую очередь о таких регионах, как Приморский край, Крым, Карелия", — уточнила пресс-секретарь ведомства Яна Перепечаева.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.