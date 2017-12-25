В России могут подешеветь устрицы, мидии и морская капуста

Документ фактически приравнивает моллюсков и морскую капусту к сельскохозяйственной продукции. Согласно проекту Минсельхоза, моллюски (устрицы, мидии и гребешки), а также водоросли (морская капуста), при реализации могут облагаться НДС по ставке 10% вместо 18%, пишут "Известия".

Снижение НДС поспособствует сокращению расходов производителей. А это может привести к росту производства, считают в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. Ежегодно в России добывают порядка 10–15 тыс. тонн моллюсков.

"Эта инициатива поможет в развитии производства пищевой продукции из морепродуктов. Речь идет в первую очередь о таких регионах, как Приморский край, Крым, Карелия", — уточнила пресс-секретарь ведомства Яна Перепечаева.