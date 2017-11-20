После провала 2016 года в России растут продажи презервативов

Сергей Шуляк,

генеральный директор DSM Grou:

В натуральном выражении прирост объёма продаж на том же уровне 2,9%, что является успехом после провала 2016 года (за первые 9 месяцев 2016 года было приобретено на 12,5% меньше, чем за аналогичный период 2015 года). Таким образом, за 1-3 квартал 2017 года ёмкость сегмента составила 11,8 млн. упаковок презервативов, или 2 735,6 млн. рублей", - отмечает эксперт фармацевтического рынка.

Среди нелекарственного ассортимента аптек средства барьерной контрацепции занимают около 1,7% в объёме продаж парафармацевтических групп товаров. В 2017 году в аптеки Российской Федерации поступило 414 наименования презервативов, продаваемые под 43 брендами и производимые 35 компаниями. Из них можно отметить успешных "новичков": бренды Spring (реализация на 6 млн. руб.), Softex, Gartelle (по 800 тыс. руб.).

Средневзвешенная цена одной упаковки презервативов по итогам 2017 года составила 231 рубль, что соответствует цене 2016 года. При этом один презерватив обходится потребителю в среднем по 44,7 рубля. При рассмотрении цены на конкретные позиции можно отметить, что по 6 брендам из ТОП-10 наблюдается падение цен. В ТОП-10 брендов максимальное снижение цен коснулся бренда "Сенсекс" (один презерватив стал стоить на 9,5% дешевле), максимальный рост цен было отмечено только у бренда "Спарта" (+21,3%) и Masculan (+16,8%). Самый дешевый презерватив из ТОП-10 производится под брендом Viva — 14 руб., самый дорогой выпускается под маркой Play Boy — 76 рублей.

Продажи презервативов в российских аптеках в январе-сентябре 2017 года