После провала 2016 года в России растут продажи презервативов

Сегодня, 11:32.
Потребитель

Эксперты российского фармацевтического рынка отметили рост продаж презервативов в аптечной сети за первые 9 месяцев 2017 года. Оказалось, что в аптеках продано средств барьерной контрацепции на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2016-го, когда наблюдался провал по этим товарам.

Презерватив. Пара.
Презерватив. Пара. Фото: СС0.

Сергей Шуляк,
генеральный директор DSM Grou:

В натуральном выражении прирост объёма продаж на том же уровне 2,9%, что является успехом после провала 2016 года (за первые 9 месяцев 2016 года было приобретено на 12,5% меньше, чем за аналогичный период 2015 года). Таким образом, за 1-3 квартал 2017 года ёмкость сегмента составила 11,8 млн. упаковок презервативов, или 2 735,6 млн. рублей", - отмечает эксперт фармацевтического рынка.

Среди нелекарственного ассортимента аптек средства барьерной контрацепции занимают около 1,7% в объёме продаж парафармацевтических групп товаров. В 2017 году в аптеки Российской Федерации поступило 414 наименования презервативов, продаваемые под 43 брендами и производимые 35 компаниями. Из них можно отметить успешных "новичков": бренды Spring (реализация на 6 млн. руб.), Softex, Gartelle (по 800 тыс. руб.).

Средневзвешенная цена одной упаковки презервативов по итогам 2017 года составила 231 рубль, что соответствует цене 2016 года. При этом один презерватив обходится потребителю в среднем по 44,7 рубля. При рассмотрении цены на конкретные позиции можно отметить, что по 6 брендам из ТОП-10 наблюдается падение цен. В ТОП-10 брендов максимальное снижение цен коснулся бренда "Сенсекс" (один презерватив стал стоить на 9,5% дешевле), максимальный рост цен было отмечено только у бренда "Спарта" (+21,3%) и Masculan (+16,8%). Самый дешевый презерватив из ТОП-10 производится под брендом Viva — 14 руб., самый дорогой выпускается под маркой Play Boy — 76 рублей.

Продажи презервативов в российских аптеках в январе-сентябре 2017 года

Рейтинг
9 месяцев
2016

Рейтинг
9 месяцев
2016

Бренд

Доля рынка,
9 месяцев 2017

Прирост,
9 месяцев 2017г./ 2016 г.,
%

1

1

CONTEX

48,2%

-11,0%

2

2

DUREX

25,9%

45,2%

3

3

VIZIT

10,3%

-19,4%

4

4

SICO

5,4%

-18,4%

7

5

PLAY BOY

3,1%

141,3%

5

6

VIVA

3,0%

54,7%

10

7

СПАРТА

1,1%

980,0%

6

8

СЕНСЕКС

0,8%

-48,8%

12

9

MASCULAN

0,7%

868,0%

8

10

CONTROL

0,4%

-7,9%
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