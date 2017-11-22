В России предлагают принять закон о распродажах

В России предлагают разработать и принять федеральный закон "О распродажах", который будет устанавливать права и обязанности предпринимателей и потребителей. С такой инициативой выступила ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщают "Известия".
Ассоциация направила инициативу главе Минпромторга Денису Мантурову. В ведомстве сообщили, что позицию по этому вопросу сформируют после поступления обращения.
Авторы проекта закона предлагают закрепить понятие распродаж и самые распространенные их виды, а также установить ответственность для нечестных потребителей и предпринимателей.
АКИТ отметила также позитивный опыт регулирования распродаж за рубежом. Ассоциация привела в качестве примера опыт Италии, где власти ежегодно утверждают официальный календарь распродаж.
Ранее altapress.ru писал, что в течение нескольких дней в магазинах Барнаула будут скидки на разные товары. Краевая столица присоединилась к акции "Черная пятница".
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