В России предлагают принять закон о распродажах

Ассоциация направила инициативу главе Минпромторга Денису Мантурову. В ведомстве сообщили, что позицию по этому вопросу сформируют после поступления обращения.

Авторы проекта закона предлагают закрепить понятие распродаж и самые распространенные их виды, а также установить ответственность для нечестных потребителей и предпринимателей.

АКИТ отметила также позитивный опыт регулирования распродаж за рубежом. Ассоциация привела в качестве примера опыт Италии, где власти ежегодно утверждают официальный календарь распродаж.

Ранее altapress.ru писал, что в течение нескольких дней в магазинах Барнаула будут скидки на разные товары. Краевая столица присоединилась к акции "Черная пятница".