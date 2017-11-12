В России рекордными темпами банкротятся компании

Россия установила исторический рекорд по количеству банкротств компаний. Такие данные приводит Центр макроэкономического анализа и прогнозирования. Все чаще банкротства касаются строительных компаний, пишет РБК.
Количество банкротств в России в третьем квартале выросло на 3%, констатирует Центр.. В сопоставлении с июлем-сентябрем прошлого года число банкротств увеличилось на 12,4%, до 3227.
На количество банкротств влияют, во-первых, ослабление потребительского спроса (реальные располагаемые доходы населения падают 12 кварталов подряд), а во-вторых,
медленное снижение ключевой ставки (в начале года она находилась на уровне 10%, а к концу октября снизилась лишь до 8,25%, в то время как инфляция падала более быстрыми темпами).
Анализируя масштаб банкротств, ЦМАКП использовал официальные объявления о дефолтах и сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Количество банкротств в третьем квартале увеличилась почти во всех отраслях. Она вернулась к максимальным значениям в торговле (300 банкротств в сентябре), пищевой промышленности, машиностроении. Всего в сентябре обанкротилось 1127 предприятий.
Больше всего число банкротств выросло в строительстве. Число обанкротившихся компаний в этом секторе больше года ежемесячно обновляет исторические максимумы (в сентября 242 банкротства). От слабого потребительского спроса строительство страдает довольно сильно.
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