В России МРОТ впервые в истории повысится до прожиточного минимума

Майские законодательные новшества, в основном, хорошие — если не считать строгостей, которые власти наводят в местах проведениях чемпионата мира по футболу. Минимальная зарплата должна существенно вырасти и сравняться с прожиточным минимумом. Заезжие туристы начнут пополнять бюджет региона. Ответственность авиакомпаний за потерю чемоданов немного повысится. А жуликов, которые похищают деньги с карточек, будет чуть проще прижать. Подробнее — в публикации altapress.ru.
Увеличится минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда с 1 мая повысится до 11 163 рубля в месяц и сравняется с установленной правительством величиной прожиточного минимума. А в Алтайском крае с учетом районного коэффициента в 15% он составит 12 837 рублей. В некоторых городах и районах (где этот коэффициент 25%) и того больше — 13 953 рубля.
Более того, работодателям, которые назначат зарплату меньше МРОТ, будет грозить штраф 30-50 тыс. рублей (для юрлиц).
Правда, пока неясно, как будет реализовано это новшество. В СМИ поступает много сообщений, что работодатели переводят свой персонал на неполную ставку.
В Алтайском крае введут курортный сбор
С 1 мая 2018 года в Алтайском крае с туристов будут взимать курортный сбор. Пока только в Белокурихе. Сначала возьмут по 30 рублей в сутки с туриста. В следующем году - 50 рублей.
От сбора освобождаются местные жители, решившие отдохнуть на "домашних" курортах, несовершеннолетние, пенсионеры, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, студенты и ряд других категорий граждан. Если отдыхающий проживает не в гостинице или кемпинге, а у друзей и родственников, он также освобождается от уплаты курортного сбора.
Те туристы, которые не платят сбор, могут быть привлечены к административной ответственности — штраф для гражданина от 500 рублей до 2 тыс.
Перевозчики ответят за утерянный багаж
С 27 мая 2018 года при международных воздушных перевозках ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза и ручной клади будут определяться в соответствии с международными договорами России.
Это значит, что срок исковой давности требований по утрате или повреждению багажа будет начинаться со дня ожидаемого прибытия воздушного судна в пункт назначения. Раньше отсчет начинался на следующий день после отказа в удовлетворении или о частичном удовлетворении претензии, а в случае неполучения такого ответа только через 45 дней после того, как перевозчик получил претензию, пишет Федеральное агентство новостей.
Ужесточат наказание за кражи с банковских карт
В Уголовный кодекс внесли изменения. Часть 3 статьи 158 (кража) и часть 3 статьи 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации) УК РФ дополнили новым квалифицирующим признаком в виде хищения чужого имущества с банковского счета, а равно электронных денежных средств.
Кроме того, внесены поправки в статью 159.3 УК РФ (ее новое название: "Мошенничество с использованием электронных средств платежа"). Теперь установлена уголовная ответственность за хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельного или принадлежащего другому лицу электронного средства платежа (платежной карты) путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации.
За такое преступление будет грозить наказание в виде лишения свободы - до трех лет.
Из-за чемпионата мира по футболу в России усилят меры безопасности
14 июня в России начнется чемпионат мира по футболу. И вот уже с 25 мая в 11 городах, где пройдут официальные игры чемпионата, усилят меры безопасности. Это Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Калининград, Сочи, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Саранск и Ростов-на-Дону.
На всех объектах, имеющих отношение к ЧМ-2018, будет особый режим контроля, пишет meduza.io. Таких объектов около 200, включая стадионы, пресс-центры, гостиницы для сборных и судей и др.
Приезжающим в эти города российским болельщикам надо в течение трех дней встать на миграционный учет в МВД, а иностранцам — в течение одного дня. Требования будут действовать до 25 июля.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.