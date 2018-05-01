В России МРОТ впервые в истории повысится до прожиточного минимума

Увеличится минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда с 1 мая повысится до 11 163 рубля в месяц и сравняется с установленной правительством величиной прожиточного минимума. А в Алтайском крае с учетом районного коэффициента в 15% он составит 12 837 рублей. В некоторых городах и районах (где этот коэффициент 25%) и того больше — 13 953 рубля.

Более того, работодателям, которые назначат зарплату меньше МРОТ, будет грозить штраф 30-50 тыс. рублей (для юрлиц).

Правда, пока неясно, как будет реализовано это новшество. В СМИ поступает много сообщений, что работодатели переводят свой персонал на неполную ставку.

В Алтайском крае введут курортный сбор

С 1 мая 2018 года в Алтайском крае с туристов будут взимать курортный сбор. Пока только в Белокурихе. Сначала возьмут по 30 рублей в сутки с туриста. В следующем году - 50 рублей.

От сбора освобождаются местные жители, решившие отдохнуть на "домашних" курортах, несовершеннолетние, пенсионеры, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, студенты и ряд других категорий граждан. Если отдыхающий проживает не в гостинице или кемпинге, а у друзей и родственников, он также освобождается от уплаты курортного сбора.

Те туристы, которые не платят сбор, могут быть привлечены к административной ответственности — штраф для гражданина от 500 рублей до 2 тыс.

Перевозчики ответят за утерянный багаж

С 27 мая 2018 года при международных воздушных перевозках ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза и ручной клади будут определяться в соответствии с международными договорами России.

Это значит, что срок исковой давности требований по утрате или повреждению багажа будет начинаться со дня ожидаемого прибытия воздушного судна в пункт назначения. Раньше отсчет начинался на следующий день после отказа в удовлетворении или о частичном удовлетворении претензии, а в случае неполучения такого ответа только через 45 дней после того, как перевозчик получил претензию, пишет Федеральное агентство новостей.

Ужесточат наказание за кражи с банковских карт

В Уголовный кодекс внесли изменения. Часть 3 статьи 158 (кража) и часть 3 статьи 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации) УК РФ дополнили новым квалифицирующим признаком в виде хищения чужого имущества с банковского счета, а равно электронных денежных средств.

Кроме того, внесены поправки в статью 159.3 УК РФ (ее новое название: "Мошенничество с использованием электронных средств платежа"). Теперь установлена уголовная ответственность за хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельного или принадлежащего другому лицу электронного средства платежа (платежной карты) путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации.

За такое преступление будет грозить наказание в виде лишения свободы - до трех лет.

Из-за чемпионата мира по футболу в России усилят меры безопасности

14 июня в России начнется чемпионат мира по футболу. И вот уже с 25 мая в 11 городах, где пройдут официальные игры чемпионата, усилят меры безопасности. Это Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Калининград, Сочи, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Саранск и Ростов-на-Дону.

На всех объектах, имеющих отношение к ЧМ-2018, будет особый режим контроля, пишет meduza.io. Таких объектов около 200, включая стадионы, пресс-центры, гостиницы для сборных и судей и др.

Приезжающим в эти города российским болельщикам надо в течение трех дней встать на миграционный учет в МВД, а иностранцам — в течение одного дня. Требования будут действовать до 25 июля.