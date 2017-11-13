В России запустят уникальный спутник-перехватчик «Репей»

Первый космический аппарат новой отечественной системы радиоэлектронной разведки "Репей" будет запущен в 2018 году, пишут "Известия" со ссылкой на главный штаб Воздушно-космических сил России.
Новый спутник-разведчик может обнаружить радиолокационные станции, радиопередатчики, пуски ракет и излучение другой военной техники. Его бортовое оборудование способно перехватывать и анализировать информацию, передаваемую электронными устройствами, и побочное электромагнитное излучение.
Как подчеркнул академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков, система радиоэлектронной разведки позволит российским военным получать оперативную информацию об активности войск в любом регионе мира.
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