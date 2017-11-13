В России запустят уникальный спутник-перехватчик «Репей»

Новый спутник-разведчик может обнаружить радиолокационные станции, радиопередатчики, пуски ракет и излучение другой военной техники. Его бортовое оборудование способно перехватывать и анализировать информацию, передаваемую электронными устройствами, и побочное электромагнитное излучение.

Как подчеркнул академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков, система радиоэлектронной разведки позволит российским военным получать оперативную информацию об активности войск в любом регионе мира.