Очевидцы: в Рубцовске напротив роддома обвалилась дорога

Свидетели ЧП пишут, что дорога обвалилась на улице Громова рядом с роддомом.

На снимках видно, что из-за обвала асфальта образовалась большая яма. Сейчас ее огородили.

Напомним, 27 марта в Барнауле ребенок провалился в плохо засыпанную рабочими яму напротив детской поликлиники Алтайского противотуберкулезного диспансера.