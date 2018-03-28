Очевидцы: в Рубцовске напротив роддома обвалилась дорога

Сегодня, 11:11.
Происшествия

В Рубцовске 28 марта обвалился асфальт, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Рубцовск".

В Рубцовске обвалилась дорога.
В Рубцовске обвалилась дорога. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.

Свидетели ЧП пишут, что дорога обвалилась на улице Громова рядом с роддомом.

На снимках видно, что из-за обвала асфальта образовалась большая яма. Сейчас ее огородили.

Напомним, 27 марта в Барнауле ребенок провалился в плохо засыпанную рабочими яму напротив детской поликлиники Алтайского противотуберкулезного диспансера.

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