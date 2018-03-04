В Санкт-Петербурге госпитализирован лидер "Аквариума" Борис Гребенщиков

Директор коллектива Максим Ланде не стал уточнять агентству причин госпитализации, обратившись к журналистам с просьбой проявить сдержанность.



"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к журналистам. Пожалуйста, если вас действительно беспокоит судьба заболевшего человека, то лучший способ — это помолиться за здравие его или поставить свечку. Мы призываем всех вернуться в поле приличий и просто пытаться помочь человеку", — сказал директор "Аквариума".

На странице БГ в Facebook некоторое время назад появилось сообщение о состоянии здоровья Гребенщикова.

Гребенщикову 64 года. Он создал "Аквариум" в 1972 году.