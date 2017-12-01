В Санкт-Петербурге полицейские нашли тело китаянки с кляпом во рту

В Петербурге нашли мертвой китайскую студентку университета имени Герцена, сообщает "Фонтанка.ру".
Инцидент произошел 30 ноября на Васильевском острове. Местный житель вызвал скорую помощь, которая потребовалась компании, снимавшей квартиру по соседству. Вместе с медиками на вызов прибыл и наряд полиции. В квартире они обнаружили 24-летнюю девушку и 23-летнего молодого человека из Китая в неадекватном состоянии.
В соседней комнате было обнаружено обнаженное тело еще одной девушки — их землячки — со связанными руками и кляпом во рту, примотанным к голове скотчем. Молодые люди не смогли объяснить, что произошло, поскольку находились в состоянии сильного опьянения.
Следователи установили, что погибшая 22-летняя гражданка Китая являлась студенткой Российского государственного педагогического университета имени Герцена, двое соседей оказались ее соотечественниками, студентами СПбГУ. С острым отравлением неизвестным веществом они были госпитализированы.
Возбуждено дело по статье 105 УК РФ (Убийство), пишет znak.com.
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