В Санкт-Петербурге полицейские нашли тело китаянки с кляпом во рту

Инцидент произошел 30 ноября на Васильевском острове. Местный житель вызвал скорую помощь, которая потребовалась компании, снимавшей квартиру по соседству. Вместе с медиками на вызов прибыл и наряд полиции. В квартире они обнаружили 24-летнюю девушку и 23-летнего молодого человека из Китая в неадекватном состоянии.

В соседней комнате было обнаружено обнаженное тело еще одной девушки — их землячки — со связанными руками и кляпом во рту, примотанным к голове скотчем. Молодые люди не смогли объяснить, что произошло, поскольку находились в состоянии сильного опьянения.

Следователи установили, что погибшая 22-летняя гражданка Китая являлась студенткой Российского государственного педагогического университета имени Герцена, двое соседей оказались ее соотечественниками, студентами СПбГУ. С острым отравлением неизвестным веществом они были госпитализированы.

Возбуждено дело по статье 105 УК РФ (Убийство), пишет znak.com.