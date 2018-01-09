В Санкт-Петербурге в больницы попали сотни солдат с ангиной и пневмонией

За время январских праздников в больницы Санкт-Петербурга доставили военнослужащих с ангиной, пневмонией и ОРЗ.
Только в 442-й военный клинический госпиталь имени З.П. Соловьева в январе увезли 70 солдат, сообщает 47News. Однако в период с 15 по 31 декабря из всех частей туда доставили 293 бойца. У многих из них пневмония.
По данным СМИ, в госпитале уже закончились места для инфекционных больных. Бойцов теперь отправляют в больницу в Кронштадте. Там также заканчиваются места. Больные поступают из Агалатово, Гарболово, Токсово и Каменки.
Родители считают, что в казармах эпидемия вирусной пневмонии. По их словам, с 28 декабря у многих солдат температура поднималась до 39 градусов.
"Врача в части нет, только фельдшер. Меры не принимаются до последнего. Людей отвозят в больницу только тогда, когда состояние становится критическим. Например, у одного из солдат случился судорожный припадок", — рассказала мать одного из госпитализированных, пишет "Росбалт".
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