В СИЗО для женщин и подростков поставят холодильники и телевизоры

С 6 июля камеры в СИЗО для женщин и несовершеннолетних должны оборудовать холодильниками и телевизорами. Это предусмотрено соответствующим приказом Минюста, пишет ТАСС.
Приказ разработан после обращения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Чиновник просила обеспечить гуманные условий содержания под стражей женщин и несовершеннолетних.
Согласно ему, эти категории подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных смогут мыться в душе не менее двух раз в неделю в течение 15 минут, а также получат в камеры телевизоры и холодильники.
По действующим правилам, они могут ходить в душ один раз в неделю, а бытовая техника в камерах должна быть "при наличии возможностей".
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