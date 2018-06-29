В СИЗО для женщин и подростков поставят холодильники и телевизоры

Приказ разработан после обращения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Чиновник просила обеспечить гуманные условий содержания под стражей женщин и несовершеннолетних.

Согласно ему, эти категории подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных смогут мыться в душе не менее двух раз в неделю в течение 15 минут, а также получат в камеры телевизоры и холодильники.

По действующим правилам, они могут ходить в душ один раз в неделю, а бытовая техника в камерах должна быть "при наличии возможностей".