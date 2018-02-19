В собачьем корме нашли препарат для эвтаназии

В США в собачьем корме нашли пентобарбитал, используемый при эвтаназии, сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
В ведомстве отмечают, что в ряде продуктов компании J.M. Smucker выявили пентобарбитал. В связи с этим компания отозвала всю продукцию, произведенную с 2016 года. Компания начала собственное расследование и заявила, что уже нашла причину попадания химиката в собачий корм — пентобарбитал попал в еду из-за особенностей производства одного из поставщиков.
"Мы серьезно к этому относимся и крайне разочарованы, что пентобарбитал попал в наш канал поставок. Мы продолжим работать тесно с нашими поставщиками и ветеринарами, чтобы ингридиенты соответствовали санитарным нормам и нашим стандартам высокого качества", — сообщается на сайте J.M. Smucker.
Справка
Пентобарбитал используется в ветеринарии как успокоительное, анестетик или средство для эвтаназии. Также вещество применяют в качестве смертельной инъекции для осужденных на казнь.
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