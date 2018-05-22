В соцсетях набирают популярность снимки с эпатажным алтайским вице-премьером

После прошедшей в Барнауле 19 мая "Музейной ночи" в интернете появилось несколько любопытных снимков с участием заместителем председателя краевого правительства Андрея Щукина, курирующего культуру и спорт.
Щукин открывал "Музейную ночь", провел экскурсию в художественном музее на выставке кукол, посидел за рулем раритеной машины и сфотографирвался в тантамареске буденовца. А в музее "Город" чиновник выступил в роли известного изобретателя Ивана Ползунова.
А зимой в соцсетях обсуждали необычные валенки вице-премьера, на которых вышит оранжевый тигр. В этих серых пимах он появлялся и на официальных мероприятиях и, например, на пожаре в "Доме афганцев".
Кто такой Андрей Щукин
Заместитель председателя правительства Алтайского края.
Родился в Яровом в 1968 году. В 1985 году закончил среднюю школу №27 Барнаула.
В разные годы закончил три учебных заведения: Барнаульский кооперативный техникум, Российскую Академию труда и социальных отношений (Москва) по специальности юриспруденция, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности экономика и управление предприятием.
Работал старшим преподавателем кафедры "Права и политологии" в АлтГТУ. С 2008 года — депутат АКЗС от ЛДПР, был координатором краевого отделения этой партии.
С 1 января 2017 года работает заместителем председателя правительства Алтайского края.
Женат, у него есть сын и дочь. Сын Кирилл играет в ХК "Металлург" (Новокузнецк).
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