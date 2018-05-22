В соцсетях набирают популярность снимки с эпатажным алтайским вице-премьером

Андрей Щукин на "Музейной ночи 2018". Фото: www.facebook.com/akpskultura. Андрей Щукин на "Музейной ночи 2018". Фото: www.facebook.com/akpskultura. Открытие "Музейной ночи" на Нулевом километре. Барнаул, 19 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Щукин открывал "Музейную ночь", провел экскурсию в художественном музее на выставке кукол, посидел за рулем раритеной машины и сфотографирвался в тантамареске буденовца. А в музее "Город" чиновник выступил в роли известного изобретателя Ивана Ползунова.

А зимой в соцсетях обсуждали необычные валенки вице-премьера, на которых вышит оранжевый тигр. В этих серых пимах он появлялся и на официальных мероприятиях и, например, на пожаре в "Доме афганцев".

Кто такой Андрей Щукин

Заместитель председателя правительства Алтайского края.

Родился в Яровом в 1968 году. В 1985 году закончил среднюю школу №27 Барнаула.

В разные годы закончил три учебных заведения: Барнаульский кооперативный техникум, Российскую Академию труда и социальных отношений (Москва) по специальности юриспруденция, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности экономика и управление предприятием.

Работал старшим преподавателем кафедры "Права и политологии" в АлтГТУ. С 2008 года — депутат АКЗС от ЛДПР, был координатором краевого отделения этой партии.

С 1 января 2017 года работает заместителем председателя правительства Алтайского края.

Женат, у него есть сын и дочь. Сын Кирилл играет в ХК "Металлург" (Новокузнецк).