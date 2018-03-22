В Совфеде не дали матери Собчак задать неудобные вопросы министру Мединскому

Мединский пришел в Совфед на т.н. "парламентский час". Когда Людмила Нарусова попыталась задать свой вопрос, Матвиенко заявила, что министр здесь выступает по другим темам.

Людмила Нарусова заявила, что история с диссертацией Мединского, которого некоторые ученые обвиняют в плагиате, "не укладывается в понятия нравственности".

"У нас на правительственный час, либо в других форматах вносится конкретный вопрос, который мы обсуждаем на заседании Совета Федерации. И мне кажется, не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации, начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке, к правительственному часу", — возразила Матвиенко.

Напомним, что в октябре 2017 года экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК), рассмотрев диссертацию Мединского, которого подозревали в плагиате, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался. При этом министр образования и науки РФ заявляла в интервью РИА Новости, что в работе Мединского нет плагиата. Она также подчеркивала, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на эту диссертацию.

Позже президиум ВАК рекомендовал министерству образования и науки не лишать степени Мединского.