В Совфеде не дали матери Собчак задать неудобные вопросы министру Мединскому

Сенатору Людмиле Нарусовой не дали задать вопрос министру культуры Владимиру Мединскому о его диссертации. Во время выступления Мединского в Совете Федерации мать Ксении Собчак попыталась спросить у министра, не украл ли он свой научный труд, но спикер верхней палаты Валентина Матвиенко резко прервала Нарусову, пишет РИА "Новости".
Мединский пришел в Совфед на т.н. "парламентский час". Когда Людмила Нарусова попыталась задать свой вопрос, Матвиенко заявила, что министр здесь выступает по другим темам.
Людмила Нарусова заявила, что история с диссертацией Мединского, которого некоторые ученые обвиняют в плагиате, "не укладывается в понятия нравственности".
"У нас на правительственный час, либо в других форматах вносится конкретный вопрос, который мы обсуждаем на заседании Совета Федерации. И мне кажется, не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации, начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке, к правительственному часу", — возразила Матвиенко.
Напомним, что в октябре 2017 года экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК), рассмотрев диссертацию Мединского, которого подозревали в плагиате, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался. При этом министр образования и науки РФ заявляла в интервью РИА Новости, что в работе Мединского нет плагиата. Она также подчеркивала, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на эту диссертацию.
Позже президиум ВАК рекомендовал министерству образования и науки не лишать степени Мединского.
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