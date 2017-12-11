В Совфеде ответили на призыв украинского замминистра "раздробить Россию на части"

Заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука призвал "раздробить Россию на части". По мнению зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, этот призыв представляет собой нагнетание русофобских настроений,сообщает RT.
Ранее заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука призвал "раздробить Россию на части". "Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части", — отметил он.
"Понятно, что это продолжение нагнетания русофобских настроений. Такие тезисы у украинского замминистра просто так быть не могут. Он же общается с кураторами, которые сегодня практически каждым украинским министерством управляют. Если бы не это кураторство, то Украина развалилась бы сама. А пока американцы её держат в руках, но при этом всячески эксплуатируют русофобию. Например, сумели вложить такое в уста", — сказал Клинцевич.
Он также подчеркнул, что раздробить Россию ни у кого не получится.
"Должен украинских и американских господ успокоить. Они сломают зубы, цели не достигнут, а Россия укрепится и вокруг себя объединит всё прогрессивное человечество. Осталось уже немного. Поэтому пусть спешат попытаться развалить Россию", — заключил сенатор.
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