В Совфеде ответили на призыв украинского замминистра "раздробить Россию на части"

Ранее заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука призвал "раздробить Россию на части". "Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части", — отметил он.

"Понятно, что это продолжение нагнетания русофобских настроений. Такие тезисы у украинского замминистра просто так быть не могут. Он же общается с кураторами, которые сегодня практически каждым украинским министерством управляют. Если бы не это кураторство, то Украина развалилась бы сама. А пока американцы её держат в руках, но при этом всячески эксплуатируют русофобию. Например, сумели вложить такое в уста", — сказал Клинцевич.

Он также подчеркнул, что раздробить Россию ни у кого не получится.

"Должен украинских и американских господ успокоить. Они сломают зубы, цели не достигнут, а Россия укрепится и вокруг себя объединит всё прогрессивное человечество. Осталось уже немного. Поэтому пусть спешат попытаться развалить Россию", — заключил сенатор.