В Совфеде выступили против запрета на отдых чиновников в санкционных странах

В Совете Федерации отвергли инициативу Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" о запрете для российских чиновников въезда в "санкционные" страны, в том числе с туристическими целями, а также на покупку недвижимости и обучение детей.
Глава "Аванти" Рахман Янсуков предлагал зафиксировать эти нормы в законодательстве и за их нарушение наказывать чиновников, вплоть до увольнения, сообщает РБК.
Глава аппарата комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Петр Кучеренко не согласился с предложениями "Аванти", сославшись на позицию Конституционного суда, изложенную в его постановлениях. В ней говорится, что при правовых ограничениях лиц со специальным публичным статусом федеральный законодатель должен соблюдать "баланс конституционно защищаемых ценностей, публичных и частных интересов".
Поэтому надо "использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные конституционно одобряемыми целями меры, соблюдая при этом принципы справедливости, равенства и соразмерности", говорится в его письме.
Также Кучеренко отметил уже существующие ограничения для чиновников, которым запрещено иметь счета в иностранных банках, а также вменена обязанность декларировать семейную зарубежную собственность и источники доходов, за счет которых она приобретена, пишет "Росбалт". Кучеренко также ссылается на федеральный закон о порядке выезда из России и въезда в страну, согласно которому ограничения на выезд могут быть только временными.
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