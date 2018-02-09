В Таиланде по запросу США арестовали россиянина

В Таиланде задержали гражданина России Сергея Медведева. Правоохранители считают, что он один из руководителей преступной кибергруппировки Infraud, которая занималась продажей украденных данных о кредитных картах и банковских счетах, а также оружия и наркотиков в "теневом" сегменте интернета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на тайские СМИ.
Запрос на арест россиянина был направлен из ФБР. Кроме него, по делу криминальной группировки задержали еще около десяти человек.
По данным следователей, подозреваемый жил в Таиланде шесть лет и фактически руководил этой кибергруппировкой, основателем которой считают выходца из Украины Святослава Бондаренко.
При задержании у Медведева изъяли ноутбук, документы и более ста тысяч в криптовалюте.
8 февраля Минюст США 8 февраля объявил о закрытии онлайн-магазина для киберпреступников Infraud. Власти предъявили обвинения 36 членам группировки и аретсовали человек в рамках расследования. Согласно заявлению ведомства, Infraud действует с 2010 года, в организацию входят около 11 тысяч человек по всему миру. Ущерб от деятельности сайта оценивается в $530 млн.
В списке обвиняемых по делу Infraud были гражданин РФ Александр Новак, украинцы Алексей Клименко и Святослав Бондаренко. Создателем группировки Минюст США считает Бондаренко, он сейчас на свободе.
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