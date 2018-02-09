В Таиланде по запросу США арестовали россиянина

Запрос на арест россиянина был направлен из ФБР. Кроме него, по делу криминальной группировки задержали еще около десяти человек.

По данным следователей, подозреваемый жил в Таиланде шесть лет и фактически руководил этой кибергруппировкой, основателем которой считают выходца из Украины Святослава Бондаренко.

При задержании у Медведева изъяли ноутбук, документы и более ста тысяч в криптовалюте.

8 февраля Минюст США 8 февраля объявил о закрытии онлайн-магазина для киберпреступников Infraud. Власти предъявили обвинения 36 членам группировки и аретсовали человек в рамках расследования. Согласно заявлению ведомства, Infraud действует с 2010 года, в организацию входят около 11 тысяч человек по всему миру. Ущерб от деятельности сайта оценивается в $530 млн.

В списке обвиняемых по делу Infraud были гражданин РФ Александр Новак, украинцы Алексей Клименко и Святослав Бондаренко. Создателем группировки Минюст США считает Бондаренко, он сейчас на свободе.