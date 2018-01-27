В Тихом океане пропал паром с 50 пассажирами

Паром "Бутираои", совершающий рейсы по островам Океании, пропал в территориальных водах Кирибати.
По данным британского издания The Guardian, на борту деревянного катамарана длиной 17,5 метра находились 50 человек, их судьба неизвестна.
Судно покинуло порт острова Ноноути 18 декабря, однако в назначенный день 20 января не вернулось обратно. Позже спасатели Кирибати и Новой Зеландии начали поисковую операцию, присоединившись к спасателям из Фиджи.
Судно подверглось ремонту в части гребного вала перед отплытием, и это могло привести к проблемам с навигацией. Кроме того, сообщается о неполадках движущего винта.
За два дня паром должен был пройти около 240 км. Пока неизвестно, достаточно ли у судна топлива и питьевой воды для пассажиров, пишет "Росбалт".
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