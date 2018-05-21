В барнаульском туркластере откроют ресторан "высокой кухни" с русской печью

Айдентика нового ресторана в Барнауле. Фото: Дом-ресторан "Ясная поляна". Айдентика нового ресторана в Барнауле. Фото: Дом-ресторан "Ясная поляна". Айдентика нового ресторана в Барнауле. Фото: Дом-ресторан "Ясная поляна". Айдентика нового ресторана в Барнауле. Фото: Дом-ресторан "Ясная поляна". Айдентика нового ресторана в Барнауле. Фото: Дом-ресторан "Ясная поляна". Айдентика нового ресторана в Барнауле. Фото: Дом-ресторан "Ясная поляна".

"Ясная поляна" расположится в историческом здании на Льва Толстого, 30. В начале XX века в нем работал магазин "Дешевка", в нулевых здесь торговали строительными материалами.

Рестораторы отремонтировали помещения двух этажей, организовали кухню, два обеденных зала на 120 посадочных мест, детскую игровую комнату, построили открытую русскую печь, которую будут топить дровами.

Оксана Новикова,

маркетолог ресторана "Ясная поляна":

— Собственники давно хотели открыть ресторан не похожий ни на один из уже работающих в Барнауле. Старая часть города приглянулась своей аутентичностью — особой атмосферой. Здесь все дышит историей.

В ресторане планируют подавать блюда забытой русской кухни. Меню разработал победитель гастрономического конкурса Chef a la Russe 2018 Сергей Тернов. Там он покорил жюри блюдами из бычьих яиц на манер фуа-гра, десертами из тыквы и репы.

В "Ясной поляне" Тернов будет угощать варениками из крапивного и черемухового теста, горячим блюдом из мозговой косточки, сыром собственного приготовления и другими исконно русскими блюдами.

Отдельный раздел меню посвятят десертам Никиты Ушакова, который также стал победителем Chef a la Russe 2018.

Оксана Новикова,

маркетолог ресторана "Ясная поляна":

— Историческое здание позволит нам создать особую атмосферу ресторана. Оно выстроено из кирпича царской эпохи, который не нуждается в серьезном декоре. Мы дополним его интерьерными решениями в классическим и современном стиле. Предложим гостям понаблюдать за приготовлением блюд через открытую кухню. Конечно, центром притяжения станет русская печь. В ней будут готовить пирожки, хлеб и другие блюда ресторана.

В "Ясной поляне" планируют принимать гостей не только в обеденных залах, но и в уличном кафе. Это еще один бонус старинного здания: у него есть компактный закрытый двор. Здесь рестораторы установят мангал, столики и будут проводить вечеринки на открытом воздухе.

Планируется, что первых гостей здесь примут в середине июля.