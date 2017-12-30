В Уфе школьница прямо на уроке предложила преподавателю встречаться

В Уфе 18-летняя школьница призналась преподавателю центра подготовки к ЕГЭ в своих чувствах прямо во время занятия, сообщает ГорОбзор.ру. Один из учеников заснял происходящее на видео и опубликовал ролик на YouTube.
Девушка решила объясниться с 25-летним преподавателем по математике перед остальными учениками.
"Долго не могла решиться, но сегодня мое терпение кончилось. И я хочу сказать, что вы мне нравитесь, ваша харизма, речь. И хотела спросить, может ли наше общение перерасти во что-то большее?" — призналась школьница.
Денис Матюшин, директор Центра подготовки, в котором обучается старшеклассница, рассказал, что педагог не стал акцентировать внимание на признании и пообещал обсудить произошедшее отдельно. Также директор рассказал, что, по словам преподавателя, девушка часто писала педагогу в личные сообщения под предлогом домашней работы. Дирекор центра предположил, что девушка призналась в своих чувствах на спор.
"В прошлом году я сам преподавал, и у меня был фильтр на такие вещи, то есть главное — это процесс обучения, все остальное явно не должно касаться работы", — цитирует Матюшина ГорОбзор.ру.
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