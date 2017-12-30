В Уфе школьница прямо на уроке предложила преподавателю встречаться

Девушка решила объясниться с 25-летним преподавателем по математике перед остальными учениками.

"Долго не могла решиться, но сегодня мое терпение кончилось. И я хочу сказать, что вы мне нравитесь, ваша харизма, речь. И хотела спросить, может ли наше общение перерасти во что-то большее?" — призналась школьница.

Денис Матюшин, директор Центра подготовки, в котором обучается старшеклассница, рассказал, что педагог не стал акцентировать внимание на признании и пообещал обсудить произошедшее отдельно. Также директор рассказал, что, по словам преподавателя, девушка часто писала педагогу в личные сообщения под предлогом домашней работы. Дирекор центра предположил, что девушка призналась в своих чувствах на спор.

"В прошлом году я сам преподавал, и у меня был фильтр на такие вещи, то есть главное — это процесс обучения, все остальное явно не должно касаться работы", — цитирует Матюшина ГорОбзор.ру.