В Воронеже поймали барнаульца, который находился в федеральном розыске

В Воронеже полицейские задержали 29-летнего барнаульца, который находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Во время патрулирования улиц полицейские заметили гражданина, который вызвал подозрение своим поведением.
Полицейские остановили его, чтобы проверить документы. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за УФСИН по Алтайскому краю с 30 октября 2017 года за угон автомобиля в Алтайском крае. Он скрылся от следственных органов и проживал в Воронеже.
Стражи порядка задержали барнаульца и доставили в городской отдел полиции, чтобы установить все обстоятельства. Сейчас он находится под стражей, о его задержании сообщили инициатору розыска.
За совершение преступления по ч.1 ст.166 ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения") предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, уточняет портал "Мое".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.