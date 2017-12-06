В Воронеже поймали барнаульца, который находился в федеральном розыске

Во время патрулирования улиц полицейские заметили гражданина, который вызвал подозрение своим поведением.

Полицейские остановили его, чтобы проверить документы. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за УФСИН по Алтайскому краю с 30 октября 2017 года за угон автомобиля в Алтайском крае. Он скрылся от следственных органов и проживал в Воронеже.

Стражи порядка задержали барнаульца и доставили в городской отдел полиции, чтобы установить все обстоятельства. Сейчас он находится под стражей, о его задержании сообщили инициатору розыска.

За совершение преступления по ч.1 ст.166 ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения") предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, уточняет портал "Мое".