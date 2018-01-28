В Якутии врачи спасают 10-месячную девочку, которую выбросил из окна пьяный отец

Состояние ребенка тяжелое. Девочку транспортируют бортом санитарной авиации в Якутск.

По данным медиков, отец ребенка был пьян.

Напомним, что подобная ситуация случилась 17 января в Рубцовске, где 26-летняя женщина выбросила из окна третьего этажа свою двухлетнюю дочь. Подозреваемая находилась в состоянии наркотического опьянения. К счастью, ребенок упал на козырек подъезда в снег, жизни девочки ничего не угрожает.