В Заринске провели яркий флешмоб в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде

Жители Заринска 8 февраля провели массовый флешмоб в поддержку россйиских олимпийцев, сообщает паблик Barnaul22 во "ВКонтакте". Его главным героем стал российский флаг.
На площадь пришли взрослые и дети. Они развернули большой российский триколор, другие размахивали меньшими по размеру флагами.
Напомним, 9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане начались Зимние Олимпийские игры. Наша сборная выступает по решению МОК под нейтральным флагом.
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