В Заринске провели яркий флешмоб в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде

На площадь пришли взрослые и дети. Они развернули большой российский триколор, другие размахивали меньшими по размеру флагами.

Напомним, 9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане начались Зимние Олимпийские игры. Наша сборная выступает по решению МОК под нейтральным флагом.