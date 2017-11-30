Ведущий конструктор корпорации "МиГ" совершил попытку суицида на рабочем месте

Как уточнили Ъ в МВД, пострадавший — 38-летний Алексей Сметанников. Инцидент произошел во время обеденного перерыва.

Его с тяжелой раной доставили в столичную клиническую больницу имени Боткина, сообщает РБК со ссылкой на источник московском главке МВД. Пострадавший прооперирован, но сведений о его состоянии пока нет.

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