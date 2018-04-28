Великобритания отказалась признавать дипломы российских вузов

"Неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора", — заявили в этой связи в посольстве РФ в Лондоне.

В частности, британское частное образование теряет привлекательность для россиян. За два последних года число учеников из России в британских школах упало на 40%.

"Великобритания, в отличие от ряда других европейских стран, заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, а это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей", — подчеркнул пресс-секретарь посольства, пишет РБК.

Российское посольство связывает такую ситуацию с раздутой в стране антироссийской кампанией, сообщает "Интерфакс".