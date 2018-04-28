Великобритания отказалась признавать дипломы российских вузов

Великобритания отказалась от подписания соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, сообщают "Известия".
"Неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора", — заявили в этой связи в посольстве РФ в Лондоне.
В частности, британское частное образование теряет привлекательность для россиян. За два последних года число учеников из России в британских школах упало на 40%.
"Великобритания, в отличие от ряда других европейских стран, заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, а это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей", — подчеркнул пресс-секретарь посольства, пишет РБК.
Российское посольство связывает такую ситуацию с раздутой в стране антироссийской кампанией, сообщает "Интерфакс".
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