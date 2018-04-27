Выгодные инвестиции: правила, стереотипы и тонкости биржевой торговли.

Первое правило

Фондовый рынок, или рынок ценных бумаг, штука загадочная. Акции нельзя пощупать руками – это просто запись в электронной базе данных. Инструмент, можно сказать, виртуальный – и как на нем делают реальные деньги?

В теории все просто. Курс акций на бирже то растет, то падает. Дешевле купил – дороже продал. Так и зарабатывают.

Ценные бумаги – это отличный шанс получить большой доход. Но это и самый рискованный инструмент. Можно заработать и 100%. И потерять 50%. Поэтому и первое правило фондового рынка: деньги, которые вы вкладываете, не должны быть для вас последними. Продать жилье и все инвестировать – нет более провальной финансовой стратегии.

"Подушка безопасности"

Ну а теперь ближе к делу. Эксперты советуют: не стоит выходить на биржу, не имея вклада в банке. Нужен, так сказать, надежный тыл. Накопите не меньше трех-шести месячных зарплат – и это будет вашей "подушкой безопасности" на период инвестиций. А в случае неудачи на торгах станет вашим спасением.

Нередко можно услышать рассуждения, что, дескать, банковская система сегодня дело не такое уж надежное, лицензии отзывают чуть не каждую неделю. Что тут скажешь? Только одно: если на вкладе в одном банке у вас не более 1,4 млн рублей (вместе с причисленными процентами), вы получите полное страховое возмещение.

Кстати, сегодня процентные ставки по рублевым вкладам в банках выше уровня инфляции. Так что можно не только защитить деньги от обесценивания, но и заработать.

Совет Надо крепко подумать, вкладывать ли деньги в малоизвестные банки, предлагающие явно высокие (выше среднерыночных) проценты по вкладам. Иногда это следствие того, что в банке орудуют недобросовестные сотрудники. Они не вносят сведения о вкладах в отчетность, этом случае после отзыва лицензии придется в суде доказывать, что деньги вы хранили в этом банке.

Стереотип № 1: недвижимость

Разумеется, банковский вклад – не единственный способ накопления. К сожалению, нередко, принимая инвестиционное решение, человек руководствуется стереотипами, истинность которых даже не проверяет. К примеру, часто повторяют: недвижимость всегда в цене. Значит, покупка квартиры – дело, безусловно, выгодное.

Доля истины в этом есть – если вы "играете в долгую" и вкладываете в недвижимость в перспективных городах.

Аналитик инвесткомпании Андрей Кочетков, например, считает, что в перспективе рост цен на недвижимость в городах Сибири может быть обеспечен проектами скоростного железнодорожного сообщения Пекин – Москва – Берлин. Основные зоны развития в восточной части страны – Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток. Правда, проект этот еще не стал актуальным.

В целом же за последние несколько лет цены на недвижимость в стране упали на 20%. Да, инвестиции в квартиры и дома могут принести стабильный доход, если вы сдадите помещение в аренду. Но это даст лишь около 5% годовых. Вклад в банке приносит больше.

Стереотип № 2: золото

Еще один классический стереотип – о золоте, которое всегда будет дорожать. Что ж, цены на золото действительно росли вплоть до 2011 года. Но потом пять лет падали. И только сейчас снова пошли вверх.

Стоит ли покупать в ситуации такой изменчивости, скажем, золотые слитки? В этом есть сомнения. Ведь вы не знаете, сколько будет стоить металл, когда вам понадобятся рубли. Кроме того, продавая слитки, вам придется заплатить НДС. А из-за этого, конечно, доход будет ниже.

Более выгодный вариант инвестиций в драгметаллы – обезличенный металлический счет. Но и здесь цена драгметаллов привязана к мировой, поэтому доходность предсказать невозможно. Случаи, когда такие инвестиции были бы выгодными, есть. Но их не так много, как хотелось бы.

Опыт Муж Инны Н. в 2011 году продал автозаправку. На семейном совете решили положить деньги на обезличенный металлический счет. "В тот момент цены на золото росли, и мы получили отличный доход. Мы продлили договор, но в 2012 году "золотой пузырь" лопнул. И цены ушли в пике. В конце концов, оказалось, что вклад в банке принес бы нам гораздо больше", – говорит она.

Стереотип № 3: иностранная валюта

Еще один давний стереотип – вера в американский доллар и евро как в удачную инвестицию. Но и здесь есть проблемы: курсы основных валют за последние четыре года были весьма неустойчивыми.

Так, по данным ЦБ РФ, максимальный курс доллара за последние 10 лет 22 января 2016 года составил 83,5913 рубля. Минимальный – 6 мая 2011 года: 27,2625 рубля.

Причем во время сильных движений на рынке банки увеличивают разницу между покупкой и продажей. К тому же при купле-продаже валюты предстоит заплатить комиссию – 0,5–1%. Так что не факт, что вы сможете отбить даже первоначальные вложения.

Покупать валюту во время низкого курса стоит, если вы едете за границу или рассчитываетесь в валюте. Но не забывайте: в какой валюте будете тратить, ту и берите.

Факт Есть мнение, что покупка и открытие своего бизнеса принесет неплохой доход. Салоны красоты, автомойки, мини-отели – все это можно купить в Барнауле. И все же, прежде чем покупать, надо поинтересоваться: почему этот бизнес продается? Может быть, выбрано неудачное место? Или арендная плата не позволяет окупать затраты? Бизнес – одна из самых рискованных инвестиций. Восемь из десяти компаний закрываются в первые три года. А инвестор в ходе банкротства теряет все.

Не торопитесь и тренируйтесь

Так или иначе, если вы создали себе "подушку безопасности" и у вас есть деньги, которыми вы готовы рискнуть на фондовом рынке, можно пробовать. Что здесь важно?

Во-первых, не торопитесь принимать инвестиционное решение. Вложения в акции или облигации – история, как правило, долгосрочная. Если в ближайших планах у вас покупка недвижимости, забудьте о бирже.

Во-вторых, у операций на фондовом рынке есть так много тонкостей, что освоить их можно только на практике. Семинары – как бесплатные, так и платные – проводят многие инвесткомпании. "Мы даем клиенту возможность открыть демосчет, с его помощью тренироваться можно сколько угодно", – говорит один из сотрудников инвесткомпании.

Вполне возможно, что, поработав на демосчете, вы поймете, что биржа – не ваша сильная сторона. "Я это понял только после того, как походил на семинар и пытался заработать. К сожалению, у меня это получалось хуже всех в нашей группе", – сетует барнаулец Василий.

Биржевые инвестиции

Но если вы готовы к риску, можно начинать. Относительно менее рискованный способ – покупка пая ПИФа – паевого инвестиционного фонда. Бывший директор завода Павел Р. сделал такое вложение лет десять назад. И не проиграл, хотя выбрал ПИФ не из первой десятки.

Управляющая компания ПИФа покупает и продает множество разных акций или облигаций и на этом зарабатывает. Если совокупная стоимость портфеля растет, то увеличивается и ваша прибыль. Продав пай, вы получаете доход. Хотя нередко и не получаете: риск все же достаточно велик.

Второй вариант: открытие брокерского счета при посредничестве банка или брокерской компании и торговля ценными бумагами на бирже. Брокер будет исполнять ваши заявки на покупку или продажу бумаг (продайте акции АО "N" – купите акции АО "M") и брать с каждой операции комиссию.

Здесь риск потерь еще выше. В чем вообще трудности биржевой игры? В том, чтобы поймать момент, когда лучше покупать и продавать. Так что надо быть готовым к тому, что не каждая сделка принесет доход. Можно, конечно, заказать консультационное обслуживание. Но решение все равно придется принимать самому. Угадали или не угадали – проблема ваша.

Совет На старте не стоит инвестировать в ценные бумаги больше 20% накоплений. И только набравшись опыта, можно увеличить вложения до 40%.

Как выбрать брокера и вести с ним работу, можно узнать на сайте ЦБ, посвященном финансовой культуре.

Инвестиционный счет

Однако, возможно, начать стоит с другого, более простого и понятного инструмента – индивидуального инвестиционного счета. Такой продукт предлагают сегодня многие банки и брокерские компании. Надо открыть счет и положить на него деньги (до 1 млн рублей).

На эти деньги брокер покупает акции и облигации российских компаний и зарабатывает для вас доход. Фишка в том, что можно получить не только прибыль от роста курса акций и выплаты по облигациям, но и налоговый вычет – 13%. Правда, вычет рассчитывают с суммы не более 400 тыс. рублей. И только в том случае, если вы храните деньги на инвестсчете не меньше трех лет.

Средний доход, который дает этот инструмент, по мнению экспертов, за три года может составить 11–12% годовых. Для сравнения: по данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по рублевым вкладам на один-три года в 30 крупнейших банках в феврале составляла 6,2% годовых.

Не несите последние деньги

Так или иначе – деньги ваши, и только вам решать, куда вложиться. Главное при этом – не попадаться на уловки всевозможных проходимцев. Кому точно нельзя верить? В первую очередь тем, кто обещает высокий доход при минимуме вложений и риска, поясняет изданию Inkazan директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях:

– Только за первый квартал 2018 года Банк России выявил 45 организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды, за весь 2017 год – более 130. Пирамиды могут маскироваться под легальных участников рынка – МФО, КПК и даже банки.

Как себя обезопасить? Эксперт призывает не иметь дела и с непрозрачными компаниями, которые не публикует отчетов. И проверять на сайте Банка России, есть ли у фирмы лицензия на банковскую деятельность или на право операций на рынке ценных бумаг. Не поддавайтесь и на массированную рекламу: она может быть признаком формирования фиктивной стоимости активов, продолжает Валерий Лях.

Читатели altapress.ru, возможно, помнят историю барнаульца, который нынешней зимой позвонил в инвесткомпанию по объявлению в соцсетях. Он, не изучив документы и не сделав хоть какой-то проверки фирмы, перевел ей через банкомат 8 тыс. рублей на покупку акций. На этом его инвестиции закончились и начались хождения в правоохранительные органы.

Как бы там ни было, работа на фондовом рынке всегда сопряжена с высоким риском. Все может быть абсолютно по-честному, но ни одна живая душа не может стопроцентно предсказать движение котировок. Поэтому, говорит Валерий Лях, нести последние деньги на биржу точно не следует.