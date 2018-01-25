Доля телеканала "360" в 2017 году выросла на 27%.

Доля (в аудитории TotalTV) в прошлом году увеличилась сразу на 27%. При этом зрители стали в среднем смотреть телеканал на 4 минуты дольше, чем в 2016 году (+25%).

Аналогичные результаты зафиксированы и в других показателях. В 2017 году общая база сетевых партнеров телеканала "360" составила 1,2 миллиона абонентов. Столь значимому увеличению базы телеканал обязан активным расширением своей географии. Так, компания вместе с региональными партнерами запустила 12 каналов в различных городах страны. Плюсы подобного сотрудничества очевидны. "360" быстро расширяет охват, а местные телеканалы получают возможность наладить вещание под известным брендом и включить в сетку собственные программы.

Заметно выросла и посещаемость официального сайта телеканала "360". Сегодня он входит в 30 крупнейших ресурсов Рунета по трафику с общей посещаемостью 35 миллионов уникальных посетителей в течение года. Пользователи в общей сложности просмотрели страницы сайта 130 миллионов раз. Наверняка положительно на результатах сказалось и успешное развитие сообществ в социальных сетях. В 2017 году заметно увеличилось число подписчиков сообщества "360" в "Фейсбуке". Шестикратный рост довел число подписчиков до 175 000 человек. Еще около 8200 пользователей читают новости и материалы "360" в официальном Телеграм-канале.

Стоит отметить и значительное увеличение цитируемости сайта "360". В 2017 году по этому показателю ресурс вошел в топ-20 РФ. За последний месяц ресурс улучшил позиции и опережал веб-сайты Lenta.ru, ren.tv и прочих федеральных СМИ.

Гендиректор "360" Вячеслав Духин уверен, что эти цифры являются хорошим фундаментом для дальнейшего развития. Руководитель телеканала полагает, что федеральный охват "360" будет расти и дальше. Такой вывод Духин делает на основании имеющихся цифр и расширения сети через региональные телекомпании.