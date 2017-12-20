Выступивший в бундестаге российский школьник похудел на 7 кг

Гимназист из Нового Уренгоя Николай Десятниченко после выступления в бундестаге с докладом о солдатах вермахта подвергся травле в интернете, после чего похудел, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
"Начали издеваться над мальчиком. Он похудел на семь килограммов. Ограничить его от этого информационного потока невозможно. Он даже не понял, насколько кого-то задел, какие-то чувства людей", — сказал Кобылкин.
Губернатор подчеркнул, что не хочет, чтобы "в борьбе с фашизмом родился русский национализм", пишет Lenta.ru.
19 ноября Десятниченко выступил перед немецкими депутатами с докладом и рассказал о попавшем в плен солдате вермахта, умершем в марте 1943 года. Школьник побывал на братской могиле, где тот похоронен. "Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать", — сказал он.
Речь гимназиста вызвала дискуссию о допустимости подобных высказываний. На мальчика пожаловались в ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента. Позднее мать школьника заявила, что в адрес ее сына начали поступать угрозы.
В Кремле заступились за школьника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал остановить его травлю.
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